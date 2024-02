Sinner e i mancati complimenti social alla Paolini: un caso che non esiste

Sinner e il caso che non esiste. Jannik è finito ingiustamente sul banco degli imputati per aver violato la legge dei social. La sua tremenda colpa? Non aver dedicato un pensiero pubblico a Jasmine Paolini per la storica vittoria al Wta 100 di Dubai. Un delitto imperdonabile per chi, purtroppo tantissimi, sui social ci vive e pensa che quello sia il mondo reale. Non esserci è un delitto, una colpa. Ma il mondo di Sinner è un altro. I social non fanno parte della sua vita, o quasi. Li usa, ma con tanta moderazione. Lo ha spiegato benissimo nella conferenza stampa a Roma dopo l’impresa agli Australian Open. “I social non mi piacciono - le parole di Sinner - perché quella non è la realtà. Magari oggi sto male, piango, ma poi sui social posto una foto felice. Io ho tanto rispetto ma sto tanto lontano dai social. Provo ad usarli molto poco, sto vivendo meglio senza i social e continuerò a fare così".