Atp Acapulco, Cobolli entra nel tabellone principale

Missione compiuta per Flavio Cobolli che è entrato nel tabellone principale de torneo Atp 500 di Acapulco (montepremi complessivo di $2.377.565) che si disputa sul duro in Messico. Non è il primo italiano, nel main draw c'è anche il nome di Matteo Arnaldi: i due fanno parte della generazione d'oro del tennis azzurro.