Acapulco, Tsitsipas sfida Cobolli: per ogni ace darà una quota in beneficenza

Il grande cuore di Tsitsipas colpisce ancora. Il tennista, numero 12 del ranking mondiale, sfiderà Cobolli nel prossimo turno dell'Atp di Acapulco e ha deciso di donare 1000 dollari per ogni ace realizzato alla popolazione della città messicana, che lo scorso ottobre è stata messa in ginocchio dall'uragano Otis. Acapulco è in fase di ripresa ma le stime dei danni restano enormi. Si contano 250mila famiglie che hanno subito perdite, molto sono senza casa, inoltre l'80% degli hotel hanno riscontrato problemi. Lì l'economica gira attorno al turismo.