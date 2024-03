Diretta Nadal-Alcaraz, segui la sfida al Netflix Slam LIVE

21:18

Nadal: "Ecco il mio obiettivo"

A poche ore dalla sfida con Alcaraz, Nadal ha parlato delle sue condizioni e del suo obiettivo: “Dire come io stia adesso rappresenta un azzardo anche per me. Sicuramente ho passato momenti peggiori, ma non colpisco una pallina dal torneo di Brisbane, avrei bisogno di testarmi. Se sono qui a parlare con voi è già una discreta notizia. Al di là dei risultati che avrei sperato di ottenere, un paio di settimane fa i miei obiettivi erano giocare questa esibizione e giocare Indian Wells, diciamo che sono vicino a realizzarli. Non so a che livello sarò in California, ma ammetto che al momento è la cosa meno importante. Posso andare lì e allenarmi per un bel po’ di giorni con dei professionisti, e anche solo questo mi aiuterà. L’unica cosa che davvero mi auguro è di uscire da Indian Wells illeso e in una condizione fisica migliore di quella con cui sono arrivato".

20:58

Alcaraz e il possibile sorpasso di Sinner

Jannik Sinner pronto a superare Alcaraz al secondo posto della classifica Atp. Ecco cosa potrebbe succedere nel prossimo torneo di Indian Wells (LEGGI TUTTO...)

20:39

Nadal-Alcaraz, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Nadal e Alcaraz in gare ufficiali: due i successi di Nadal (nel 2021 a Madrid e nella semifinale a Indian Wells nel 2022), mentre Alcaraz si impose a Madrid, sempre nel 2022

20:33

Alcaraz-Nadal, come seguirla in tv

Tutto sulla sfida tra Alcaraz e Nadal. Ecco come seguirla in diretta (LEGGI TUTTO...)

Michelob Ultra Arena - Las Vegas