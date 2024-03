Indian Wells, da Sonego a Fognini in campo: orari e dove vedere gli italiani in tv

Da Sonego alla Errani: tutti gli italiani in gara

La giornata si aprirà allo Stadium 1 alle ore 11.00 locali, le 20.00 in Italia, con il match tra Wawrinka e Mahac seguito da quello tra Venus Williams e Nao Hibino al termine del quale scenderà in campo Sara Errani contro Naomi Osaka. In contemporanea prenderà il via anche la sfida tra Lorenzo Sonego e Kecmanovic allo Stadium 3 e quello di Lucia Bronzetti contro Frech. Successivamente sarà la volta di Martina Trevisan contro Diane Parry. Allo Stadium 3 quello tra Fognini e Zapata Miralles sarà il terzo match mentre in chiusura di giornata sarà la volta di Cocciaretto contro Peyton e di Flavio Cobolli contro Roberto Carballes Baena.