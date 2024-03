Indian Wells, Sonego eliminato: vince Norrie in due set

Sonego tornerà in campo con Sinner

Il tennista torinese lotta ma alla fine viene battuto in due set con un doppio 6-4. Il britannico vola al terzo turno, dove sfiderà il vincitore del match fra Monfils e Hurkacz. Sonego tornerà in campo tra poco insieme a Sinner, per la sfida di doppio contro i russi Rublev e Khachanov.