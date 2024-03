Nardi-Djokovic al terzo turno di Indian Wells: quando gioca, orario, dove vedere il match in tv

Da lucky loser al terzo turno di Indian Wells . Luca Nardi è sicuramente la prima bella sorpresa di questo Indian Wells. L'azzurro dopo aver battuto il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 ora se la vedrà proprio con Djokovic che ha sconfitto all'esordio Aleksandar Vukic (6-2, 5-7, 6-3). Per Luca Nardi, quello contro Djokovic, sarà l'esordio assoluto al terzo turno di un Master 1000.

Nardi-Djokovic, quando si gioca

La sfida è in programma lunedì 11 marzo mentre è ancora da stabilire il campo e l'orario del match con il programma giornaliero che prenderà il via sempre alle ore 20.00. L'azzurro potrebbe scendere in campo contro Djokovic intorno a mezzanotte.

Nardi-Djokovic, dove vedere in tv e streaming la sfida

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà possibile inoltre seguire la gara tra Nardi e Djokovic in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.