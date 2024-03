Nardi-Djokovic a Indian Wells: orario e come vederla in tv e streaming

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Luca Nardi è pronto a scendere in campo nel terzo turno di Indian Wells per quella che è, a oggi, la sfida più importante della sua carriera. L'azzurro classe 2003, dopo aver superato all'esordio il cinese Zhang , sfiderà il campione serbo Novak Djokovic che ha sconfitto al secondo turno Aleksandar Vukic .

Nardi-Djokovic, l'orario del match

La sfida tra Nardi e Djokovic, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, è in programma lunedì 11 marzo allo Stadium 1 a partire dalle ore 02.00 nella notte italiana. Per Luca Nardi, quello contro Djokovic, sarà l'esordio assoluto al terzo turno di un Master 1000.