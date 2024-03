Nardi conquista Indian Wells: boato impressionante al match point con Djokovic VIDEO

L'impresa di Nardi ha conquistato il pubblico statunitense a Indian Wells. Piano piano il tifo per lui è cresciuto: all'inizio erano solo gli italiani, ma poi tutti hanno cominiciato a esaltarsi per i suoi punti vincenti contro Djokovic. L'atmosfera si è scaldata sempre di più, in un crescendo spettacolare. Il 19 pesarese ha conquistato tutto lo stadio, uno dei più belli e capienti del tennis, al terzo set. Il finale è stato incandescente: al match point il boato è stato impressionante. Nardi quasi non ci credeva, un sogno che si è realizzato.