Diretta Nardi, segui la sfida contro Paul agli Atp di Indian Wells LIVE

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Dopo l'impresa contro Novak Djokovic, Luca Nardi è pronto a scendere in campo per gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells. Il 20enne pesarese sfiderà lo statunitense Tommy Paul, numero diciassette delle classifiche mondiali. Segui la cronaca...

23:12

Paul in rimonta: 4-2

Nardi vola sullo 0-30, poi cede alla distanza: Tommy Paul a due game dalla vittoria.

23:08

Nardi con orgoglio: 3-2 per Paul

Bel game di Luca Nardi, che tiene il servizio senza concedere neanche un punto all'avversario.

23:06

Paul tiene il servizio: 3-1

Nardi vola sullo 0-30, poi viene recuperato da Paul, che si aggiudica il game. 3-1 per lo statunitense.

23:01

Break per Paul: 2-1

Game lunghissimo: Nardi annulla due palle break, si fa recuperare due volte quando poteva chiudere il game, poi perde il servizio. Paul va sul 2-1.

22:52

Paul tiene e pareggia: 1-1

Game equilibrato: Nardi spaventa Paul, che chiude concedendo due punti all'azzurro: 1-1.

22:48

Nardi parte bene nel secondo set: 1-0

Incoraggiante risposta di Nardi, che mantiene il servizio a zero e parte con il piede giusto nel secondo set.

22:44

Paul vince il primo set: 6-4

Gran game di Tommy Paul, che non concede neanche un punto a Nardi: lo statunitense porta a casa il primo set.

22:41

Primo break dell'incontro: Paul si porta avanti

Si rompe l'equilibrio: Tommy Paul strappa il servizio a Nardi e si porta sul 5-4. Al cambio campo servirà per il primo set.

22:37

Paul si porta sul 4-4: gara equilibrata

Un game ricco di scambi molto lunghi e di ottime giocate. Paul mantiene il servizio e si porta sul 4-4.

22:32

Gran game di Nardi: 4-3

Nardi annulla una palla break (la terza in questo set), poi esce fuori alla distanza e con personalità chiude il game ai vantaggi. 4-3 per l'azzurro.

22:28

Paul pareggia: 3-3

Paul vola sul 40-0, poi concede due punti a Nardi: alla fine porta a casa il game e pareggia: 3-3

22:23

Nardi si riporta avanti: 3-2

Dal 15-30 per Paul, Nardi recupera e chiude il game, grazie ad un servizio vincente: 3-2 per l'azzurro.

22:20

Paul mantiene il servizio: 2-2

L'equilibrio non si rompe: nel quarto game (molto equilibrato), Paul riesce a mentenere il servizio, concedendo due punti a Nardi.

22:15

Nardi con personalità: 2-1

Game perfetto per Nardi, che non concede neanche un punto all'avversario: 2-1 per l'azzurro.

22:12

Nardi spreca una palla break: 1-1

Ottimo inizio di Nardi, che si porta sul 30-40. Paul annulla la palla break e porta a casa il game ai vantaggi.

22:09

Nardi mantiene il servizio: 1-0

Ottimo inizio per Nardi, che annulla due palle break all'avversario e poi chiude il game ai vantaggi.

22:02

Inizia la sfida

Inizia il match tra Luca Nardi e Tommy Paul. Primo turno di servizio per l'azzurro

21:55

Nardi e Paul entrano in campo

I due tennisti entrano in campo: a breve inizieranno il riscaldamento pre gara.

21:42

Nardi-Paul, chi vince affronta Ruud

Il vincitore della sfida tra Luca Nardi e Tommy Paul, affronterà nei quarti di finale Casper Ruud, che ha sconfitto in tre set Monnfils, con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4.

21:39

21:37

21:34

Indian Wells, il cammino di Nardi

Luca Nardi era stato eliminato nelle qualificazioni del torneo statunitense, ma grazie all'infortunio di Etcheverry è rientrato nel tabellone principale come lucky loser. L'azzurro ha prima battuto il cinese Zhang, top 50, in tre set prendendosi per la prima volta in carriera un incontro di terzo turno di un 1000, poi ha sconfitto Novak Djokovic.

Stadium 2 - Indian Wells