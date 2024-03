Clamoroso Djokovic, "non giocherà a Miami". Il mistero sulle sue condizioni

La bomba arriva dalla Serbia: Novak Djokovic non si presenterà al Miami Open alla fine di questo mese, dopo l'eliminazione a sorpresa contro Nardi. Secondo Sport Klub, il numero uno al mondo ha intenzione di rientrare in Europa quanto prima e di saltare gli impegni che aveva in agenda in Florida. Brucia e non poco la sconfitta ad Indian Wells per come è arrivata. Nole, quindi, ha deciso preparare al meglio la stagione sulla terra battuta chiudendo in anticipo la permanenza negli Stati Uniti.