Luca Nardi spazza via Djokovic in tre set: clamoroso a Indian Wells

Clamoroso a Indian Wells: Luca Nardi compie un'impresa storica e spazza via in tre set, volando agli ottavi di finale, il. numero uno al mondo Nole Djokovic . Nella stagione d'oro del tennis azzurro non c'è, quindi, solo uno straordinario Jannik Sinner. Nardi, 20 anni di Pesaro, numero 123 al mondo, ha battuto Djokovic 6-4, 3-6, 6-3.

Nardi, cosa ha detto dopo aver battuto Djokovic

Incredulo Nardi, che non appena ha sconfitto Djokovic ha detto: "Non ci credo, io ho la sua foto in camera. Lui è il mio mito, fino a oggi non mi conosceva nessuno e ora l'ho battuto. Sinner? E' stato prezioso, mi ha spinto tanto". E l'ha aiutato a compiere un'impresa pazzesca per il tennis italiano.

Nardi superstar, le parole di Djokovic

Novak Djokovic, rende merito all'azzurro: "È entrato come 'lucky loser' nel main draw, quindi non aveva nulla da perdere. Ha giocato alla grande e ha meritato di vincere. Sono rimasto più sorpreso dal mio livello. Il mio livello era davvero, davvero pessimo", ha aggiunto il serbo.