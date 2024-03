Nardi sfida Djokovic: "Emozione speciale, vedremo come andrà"

Settimana incredibile per Luca Nardi . Il giovane tennista azzurro è stato prima eliminato alle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells, poi è rientrato in tabellone come lucky loser riuscendo a battere il cinese Zhizhen Zhang per conquistare il terzo turno. E ora lo aspetta la sfida contro il numero uno del mondo: Novak Djokovic .

Nardi sfida Djokovic: "Emozione speciale"

"Sarà un’emozione speciale - le parole di Nardi -, misurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un torneo prestigioso come questo. Cercherò di godermi al massimo questa esperienza e vedremo come andrà. Sono davvero contento di essere riuscito ad approfittare dell’opportunità che mi ha concesso la buona sorte, ma sono comunque consapevole che devo migliorare tanto come continuità di rendimento per riuscire ad esprimere sempre un alto livello di gioco ed essere meno altalenante in campo". Nardi, al momento numero 123 del mondo, è virtualmente n.105 Atp grazie alla vittoria per raggiungere il terzo turno: si avvicina sempre di più l'ingresso in top100, distante solo venti punti.