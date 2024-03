Berrettini-Terence Atmane Challenger Phoenix: orario, quando si gioca, come vederla in tv

PHOENIX (USA) - Matteo Berrettini dopo aver battuto Arthur Cazaux si gioca la semifinale contro Terence Atmane (n. 136 del ranking mondiale), il terzo avversario francese consecutivo. Ottimo momento del tennista romano in campo dopo 7 mesi. Nel torneo americano l’ex numero 6 al mondo sta ritrovando fiducia e ritmo in vista della sessione sulla terra rossa. Tra i due non ci sono precedenti. In semifinale la possibile sfida tra l’altro francese, Quentin Halys e Aleksandar Vukic.