Phoenix Challenger, Berrettini batte Vukic e vola in finale

Un ritorno con il sorriso quello di Matteo Berrettini che sette mesi dopo l'ultima volta è tornato in campo al Challenger di Phoenix, in Arizona. Il tennista romano ha superato prima in tre set Terence Atmane (n. 136 del ranking mondiale), e successivamente si è imposto per 7-6 (2), 7-6 (2) sull'australiano Aleksandar Vukic approdando in finale.