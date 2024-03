Berrettini-Atmane diretta, segui la sfida del Phoenix Challenger LIVE

Aggiorna

Matteo Berrettini torna in campo al Challenger di Phoenix per i quarti di finale del torneo americano. Stavolta a sfidarlo sarà Terence Atmane (n. 136 del ranking mondiale), terzo francese consecutivo nel suo percorso. In palio un posto in semifinale. Segui la diretta.

19:43 Atmane parte bene: 0-1 Ottimo turno al servizio per il francese, che concede un solo punto e chiude con un ace. Ora alla battuta Berrettini. 19:39 Inizia Atmane al servizio Il risultato del sorteggio: Atmane inizia al servizio, Berrettini risponde. 19:35 Berrettini, doppio turno in caso di vittoria Visti i problemi di ritardo del torneo, Berrettini sarà costretto a giocare due match in caso di vittoria ai quarti. Tornerebbe in campo nella stessa giornata subito per la semifinale. 19:33 Berrettini arriva in campo Ecco Matteo Berrettini in campo per la sfida ai quarti di finale. Ora il riscaldamento pre-partita e poi si comincia. 19:30 Ranking Atp Live: la classifica aggiornata Le posizioni del ranking Atp, aggiornate ad oggi con i punteggi in tempo reale.

19:26 Berrettini-Atmane, manca poco all'inizio Manca sempre meno all'inizio del quarto di finale tra il romano e il francese al Challenger di Phoenix. 19:24 Berrettini, la posizione nel ranking Matteo Berrettini, attualmente, è il numero 154 del mondo. Ma, da Miami in poi, per alcune settimane potrà usufruire del ranking protetto e partecipare ai tornei del circuito ATP. 19:22 Berrettini-Atmane, nessun precedente tra i due Prima sfida tra il romano e il francese, che non si sono mai scontrati prima d'ora. Atmane è attualmente numero 136 del ranking mondiale. 19:20 Sinner sfida Alcaraz ad Indian Wells: la diretta Occhi puntati su Berrettini a Phoenix e su Sinner a Indian Wells, dove sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale del Master 1000 con in palio il secondo posto del ranking. SEGUI LA DIRETTA. 18:55 Berrettini, la possibile sfida in semifinale In caso di vittoria ai quarti, Berrettini si ritroverebbe in semifinale contro uno tra il francese Quentin Halys (n.104 Atp) e l’australiano Aleksandar Vukic (n.69 Atp). 18:50 Berrettini, la prima vittoria su Gaston È iniziata nel migliore dei modi l'avventura del tennista romano a Phoenix, tornato in campo dopo 194 giorni e con vittoria all'esordio su Gaston. Rivivi il rientro in campo di Berrettini. LEGGI TUTTO 18:45 Berrettini, la vittoria su Cazaux agli ottavi Il tennista romano è arrivato ai quarti di finale dopo una sofferta vittoria contro il francese Cazaux. Rivivi la partita con una rimonta incredibile nel momento decisivo. LEGGI TUTTO 18:35 Berrettini sfida Atmane: orario e come vederla Tutte le informazioni sulla sfida tra Berrettini e Atmane: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming. LEGGI TUTTO 18:30 Berrettini torna in campo: sfida contro Atmane Il tennista romano nuovamente in campo per i quarti di finale del Challenger di Phoenix: in palio un posto in semifinale. Phoenix Country Club - Phoenix (USA)

