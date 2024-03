Berrettini-Murray all'Atp di Miami: orario, dove vederla in tv e streaming

Berrettini-Murray, lo stato di forma

Matteo Berrettini arriva al torneo di Miami dopo le belle prestazioni a Phoenix, dove ha raggiunto la finale (persa contro Borges). L'azzurro ha battutto prima Gaston, poi Gazaux, Atmane e infine Vukic. Diverso il percorso per Murray, che vive un momento di forma negativo: lo scozzese non vince due incontri consecutivi dall'agosto del 2023 in Canada, quando poi si ritirò alla vigilia della sfida contro Sinner.