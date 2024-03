Sinner: "Preoccupato dal ko con Alcaraz. L'Italia di Spalletti? Ecco cosa penso"

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner pronto a tornare in campo al Masters 1000 di Miami. “Sto bene, abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo al 100%. Ancora non lo sono. Sono contento, dopo la partita con Alcaraz ero un po' preoccupato, ora sono più tranquillo". A Sky Sport l’azzurro pronto al debutto a Miami dove affronterà Andrea Vavassori in un derby tutto italiano. "Il Centrale è un po' diverso, la palla è diversa da Indian Wells. Il fattore che incide maggiormente è il meteo, qui c’è più umidità e può esserci tanto vento”.