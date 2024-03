Sinner-Vavassori Atp Miami: data, orario e dove vederla in tv e streaming

MIAMI - Quanto sport italiano a Miami in questi giorni, dalla Nazionale di Spalletti a Sinner . E infatti l'incontro era inevitabile, con Jannik che ha abbracciato gli azzurri del calcio rima di dedicarsi totalmente ai prossimi appuntamenti. È in arrivo l'esordio nel tabellone dell'Atp di Miami, dove c'è anche Berrettini. Ecco quando giocherà Sinner e chi sfiderà.

Sinner contro Vavassori a Miami, quando si gioca

Grazie al bye (è testa di serie numero 2 del tabellone) Sinner è approdato già al secondo turno dove incrocerà il 28enne Andrea Vavassori (n.148 Atp), che al primo turno ha agevolmente superato in due set (6-2, 6-2) il coetaneo argentino Pedro Cachin (n.79 Atp). Il 'derby' è in programma venerdì 22 marzo (ancora da stabilire l'orario).

Sinner-Vavassori, dove vederla in tv e streaming

La sfida di secondo turno tra Sinner e Vavassori, come tutte quelle del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. Sarà possibile inoltre seguire la partita in streming su NOW e SkyGo. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.