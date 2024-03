Dubbio Sinner, diluvio a Miami: a rischio la sfida con Vavassori. Cosa può succedere

MIAMI - La pioggia mette a rischio la terza giornata di gare al Masters 1000 di Miami. Intanto a causa del maltempo è slittato l'inizio dei match in programma oggi, tra l'altro il derby azzurro tra Sinner e Vavassori. Al momento nessuno è sceso in campo e il via è ritardato. Proprio per la pioggia che continua a scendere senza sosta in Florida. Dovevano giocare anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi. Le previsioni meteo comunque non promettono nulla di buono anche per le prossime ore.

Sinner-Vavassori Atp Miami: dove vederla in tv, orario e data

Le previsioni meteo per le prossime ore a Miami

Le condizioni meteorologiche non fanno sperare nulla di buono nemmeno per le prossime ore. Tutti i match sono stati rinviati di diverse ore (dalle 16 alle 20) in attesa di una tregua. A Miami è comunque prevista pioggia ancora per un po’. Un piccolo spiraglio potrebbe aprirsi solo intorno alle 21, permettendo così solo poche partite. Secondo il nuovo regolamento Atp, dopo le 23 i giocatori non potranno più scendere in campo.

Miami Atp, l’ultimo aggiornamento meteo

Dall’account del torneo l’ultima comunicazione meteo: tempo inclemente, non si gioca prima delle 15 a Miami, ovvero non prima di un’ora (le 20 italiane). Continua a piovere, solo verso il pomeriggio inoltrato potrebbe migliorare.

Continua a piovere a Miami

L'ultimo aggiornamento sul meteo: continua a piovere e i campi sono allagati. Slitta ancora di un'ora l'inizio delle partite, non si gioca prima delle 20 (ora italiana). Oltre a Sinner-Vavassori, c'è attesa anche per capire il destino delle altre sfide in cui sono impegnati Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi.