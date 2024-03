Miami, Paolini al terzo turno. Eliminati Tsitsipas, Fritz e Paul

MIAMI - Jasmine Paolini ce l'ha fatta al termine di una maratona durata due giorni. Il suo match era stato interrotto ieri per pioggia e rinviato ad oggi sul punteggio di 7-6 4-5 per l'azzurra, che nel tie-break della prima frazione aveva salvato due set-point. Alla fine la statunitense Katie Volynets è stata superata con il punteggio di 7-6 7-5. Paolini così approdata al terzo turno dei Miami Open, dove affronterà la statunitense Emma Navarro, n.20 del ranking e del seeding. Nei due precedenti la vittoria è sempre andata alla 22enne newyorkese (San Diego 2023 e 2024). Nella notte italiana impegno di secondo turno anche per Camila Giorgi.