Miami, Alcaraz avanti. Out Cobolli e la Giorgi

MIAMI - Esordio senza problemi per Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Lo spagnolo numero 2 al mondo e prima testa di serie, reduce dal trionfo a Indian Wells, ha sconfitto in meno di un'ora per 6-1, 6-2 il connazionale Roberto Carballes Baena. Per Medevedev, terza testa di serie, 6-2, 6-4 a Marton Fucsovics, mentre Zverev si è imposto per 6-2, 6-4 sul canadese Felix Auger-Aliassim. Niente da fare invece per Flavio Cobolli. Il tennista romano, n.63 del ranking, ha ceduto in tre set (5-7, 7-6, 6-2) al britannico Cameron Norrie, n.31 ATP e 30esima testa di serie.