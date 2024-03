Miami, gli italiani in campo: ecco il programma completo

MIAMI - L’Italia in campo al Master 1000 di Miami cercando altri grandi risultati. Sono quattro gli azzurri ancora in gioco: Sinner, Arnaldi, Musetti e la Paolini. Proprio la numero uno del nostro tennis femminile scenderà in campo alle ore 16 italiane contro Emma Navarro. In contemporanea sfida tra Musetti e il russo Safiullin. Solo alle 19 (circa, da capire quando le altre sfide finiranno) giocherà Arnaldi che sfida Shapovalov per un posto agli ottavi di finale. Match da seguire con particolare attenzione perché chi vince potrebbe incrociare Sinner ai quarti. Jannik è atteso sul campo centrale intorno alle 20:30 per giocare contro l’olandese Griekspoor. Sinner non ha avuto difficoltà contro Vavassori mentre Griekspoor è rimasto in campo quasi tre ore contro lo statunitense Michelsen. Nei 3 precedenti l’italiano ha sempre vinto.