Arnaldi-Machac agli ottavi a Miami: data, orario e dove vedere in tv

MIAMI (STATI UNITI) - Altra impresa per Matteo Arnaldi: reduce dal successo contro il kazako Alexander Bublik, il 23enne ligure (n.38 Atp) ha battuto anche il canadese Denis Shapovalov ottenendo così il pass per il quarto turno (ottavi di finale) del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento del Miami Garden, in Florida. Si giocherà l'accesso ai quarti contro il ceco Tomas Machac, n.60 Atp, che ha battuto il britannico Andy Murray, n.62 del ranking in tre set.