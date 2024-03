Sinner, allenamento speciale a Miami

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Sempre in campo. Dopo aver battuto Greikspoor e in attesa di sfidare O'Connell a Miami, Jannik Sinner ha sostenuto una sessione di allenamento speciale. Infatti, l'atleta azzurro si è allenato insieme a Alfie Hewett, leggenda del tennis in carrozzina, provando anche qualche colpo seduto. In questa edizione il torneo di Miami organizza per la prima volta la competizione Wheelchair, che Hewett sta giocando per vincere al pari di Jannik. Arriveranno in tandem in finale?