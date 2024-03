Sinner, guarda che combina O'Connell: feroce lite in campo con l'avversario a Miami!

Miami, lite in campo tra O'Connell e Damm

È successo durante un turno di servizio di O'Connell, che dopo una battuta si è portato sotto rete per accusare lo statunitense: "Che fai? Urli mentre sto servendo? - gli ha detto senza nascondere la sua ira -. Se lo fai dopo il punto non mi interessa, ma lo fai mentre servo?". A quel punto è intervenuto il giudice di sedia, ricordando all'australiano di doversi rivolgere a lui e non direttamente all'avversario. Damm a sua volta si è difeso, replicando irritato: "Avevi ancora la pallina in mano, non stavi servendo". Tensione giustificata dall'importanza del match, che alla fine ha visto prevalere O'Connell pronto ora a tentare l'impresa contro Sinner.