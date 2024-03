Urlano "viva la f***" dagli spalti, Musetti scoppia a ridere in campo a Miami

Una scenetta fuori dalle righe ha acceso l'inizio del match tra Musetti e Shelton a Miami. La sfida valevole per un posto negli ottavi di finale è stata animata da un tifoso italiano che dagli spalti ha urlato una frase non ripetibile che ha strappato un sorriso al volto molto teso e determinato di Musetti.

La divertente scenetta a Miami, Musetti scoppia a ridere

La gara era sull'1-1, servizio per l'azzurro. Musetti gioca un grande tennis e si prende il game senza soffrire più di tanto. E' proprio in quel momento che dalla nutrita rappresentanza italiana sugli spalti si sente chiaramente un tifoso urlare nel silenzio del momento "Viva al f***". La frase e il momento in cui è stata urlata hanno strappato un sorriso divertito dell'azzurro che è poi tornato in posizione per ricevere sulla battuta dell'americano.