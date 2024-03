Musetti-Shelton, diretta Atp Miami: segui la partita LIVE

MIAMI - Dopo aver battuto Safiullin, Lorenzo Musetti è pronto a scendere in campo per il terzo turno del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento della Florida. Il tennista azzurro affronterà lo statunitense Ben Shelton, numero diciassette della classifica Atp. Segui la cronaca diretta...

Si è chiusa la sfida tra Viktoria Azarenka e Katie Boulter. La bielorussa si è imposta in due set. A breve inizierà il match tra Cirstea e Collins. Poi toccherà a Musetti contro Shelton.

21:59

21:40

Musetti-Shelton, i precedenti

Un solo precedente tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton. I due si sono affrontati lo scorso anno al torneo del Queen's. In quel caso a vincere è stato l'azzurro, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4.

21:26

Miami, quando inizierà la sfida tra Musetti e Shelton?

Il match tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton è il quinto in programma sul campo Butch Buchholz. Al momento è in corso di svolgimento la sfida tra l'Alzarenka e la Boutler. A seguire il match tra Cirstea e Collins. Poi toccherà all'azzurro.

21:15

Musetti contro Shelton, come vederla in tv

