Musetti-Alcaraz diretta Atp Miami: segui la partita LIVE

MIAMI (Stati Uniti) - Per Lorenzo Musetti l’esame Carlos Alcaraz. Dopo aver battuto Ben Shelton 6-4 7-6 ecco la sfida difficile contro il numero due al mondo. Una missione non impossibile per l’italiano in forte crescita. Percorso perfetto fin qui: non ha ancora perso un set. Due vittorie facili per Alcaraz, prima testa di serie del tabellone. Ha dominato contro Baena e battuto facilmente Monfils.