Uno scambio epico che secondo qualcuno rischia già di essere "il punto dell'anno". E' il botta e risposta che, nel secondo set, a Miami vede protagonisti Carlitos Alcaraz e Lorenzo Musetti. I social impazziscono: in Italia, in Spagna e negli States. Il punto lo porta a casa Musetti che un tweener, un lob da sotto le gambe, fa sì che tutti gli spettatori a Miami applaudano e facciano "oohhh" mentre quelli davanti alla tv si scatenino sui social. Meraviglioso.