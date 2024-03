La rivelazione di Sinner su Donnarumma: "Facevamo sempre una cosa insieme"

ROMA - Jannik Sinner e Gigio Donnarumma compagni di videogiochi. Simpatico aneddoto raccontato dal tennista azzurro, impegnato al Master 1000 a Miami, ai microfoni di Tennis Channel: “Sono un amico di Donnarumma, il portiere dell’Italia e a volte abbiamo giocato a Call of Duty (videogame di guerra anche online) insieme. Ora un po’ meno, ma siamo sempre stati in contatto. É davvero un bravo ragazzo”, ha raccontato Jannik. I due si sono ritrovati proprio a Miami qualche giorno fa in occasione della tournée americana della squadra del ct Spalletti.