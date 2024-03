Sinner, che show a Miami con gli Azzurri: la frase di Spalletti spiazza tutti

Neanche il tempo di sbarcare a Miami che subito la Nazionale, impegnata domani in amichevole contro il Venezuela, al Chase Stadium ha trovato ad accoglierla un ospite d'eccezione: Jannik Sinner, anche lui in Florida per un torneo. Accolto dal presidente federale Gravina, da Gigi Buffon e poi da Spalletti, pantaloncini e felpa grigi, Sinner era divertito e, al tempo stesso, quasi imbarazzato dall'emozione degli Azzurri, che gli hanno tributato anche un lungo applauso. Buffon gli ha raccontato come grazie a lui i suoi figli si siano appassionati al tennis e Spalletti, appena lo ha visto, si è quasi inchinato al suo cospetto.