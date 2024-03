Miami, quando gioca Sinner: il tabellone, date, orari e teste di serie

MIAMI (Stati Uniti) - La sconfitta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz è alle spalle, il sorpasso nel ranking mondiale è soltanto rimandato. Jannik Sinner è pronto a ripartire dal torneo di Miami. Lo scorso anno il tennista altoatesino arrivò fino alla finale, perdendo in due set contro il russo Medvedev. Come già annunciato ufficialmente due giorni fa, non ci sarà il numero uno del mondo Novak Djokovic che ha deciso di prepararsi già per i tornei sulla terra battuta. Il sorteggio del tabellone principale di Miami ci sarà oggi, alle 18.00 ora italiana