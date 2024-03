Sinner incanta Miami: punto 'irreale' nei quarti contro Machac

MIAMI (USA) - Tifosi di Miami pazzi per Jannik Sinner , che sul cemento dell'Hard Rock Stadium ha dato spettacolo anche nel match vinto contro Tomas Machac nei quarti di finale del Masters 1000 della Florida .

Miami, punto 'irreale' di Sinner contro Machac

Apprezzato in tutto il mondo per i suoi colpi e per il suo carattere, il 22enne altoatesino è uno dei beniamini del pubblico americano che nella sfida contro il ceco ha deliziato con un punto incredibile. Dopo una gran difesa di rovescio sul servizio forte e centrale di Machah, l'azzurro numero 3 del mondo ha tenuto botta ancora due volte con il dritto prima di infilare l'avversario con un 'irreale' passante di rovescio, celebrato dagli applausi degli spettatori presenti sulle tribune. Una classe, quella di Jannik, che gli ha consentito di conquistare il primo parziale con il punteggio di 6-4 e di dominare poi il secondo chiuso sul 6-2.