Sinner-Machac, diretta Atp Miami: segui il quarto di finale LIVE

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner mette nel mirino la semifinale del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida (Usa). Dopo aver battuto Christopher O'Connell, il campione azzurro - numero 3 del mondo e secondo favorito del seeding - sfida ai quarti di finale il ceco Tomas Machac, n.60 Atp e giustiziere di Matteo Arnaldi agli ottavi. La partita è in programma sul campo centrale non prima delle ore 15:00 locali (le 20:00 in Italia). Chi passa il turno, se la vedrà contro il vincente della sfida tra Nicolas Jarry e Daniil Medvedev. Segui la partita in diretta.