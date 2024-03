Sinner numero 2 del mondo a Miami: può superare Alcaraz in classifica solo in un modo

MIAMI (STATI UNITI) - Prosegue la marcia di Jannik Sinner al Miami Open , secondo Masters 1000 della stagione sul circuito Atp . Il campione altoatesino, reduce dall'agevole successo contro l' australiano Christopher O'Connell agli ottavi di finale , stacca il pass per il quarto di finale dove sfiderà il ceco Tomas Machac . L'obiettivo dell'azzurro nel breve periodo è duplice: fare quanta più strada possibile in Florida e insidiare il secondo posto del ranking mondiale allo spagnolo Carlos Alcaraz .

Sinner numero due del mondo: ecco cosa deve accadere

Qualora Jannik dovesse trionfare a Miami, la conquista del secondo titolo 1000 in carriera potrebbe avere dei risvolti positivi anche nella classifica mondiale. Il classe 2001 di San Candido riuscirebbe infatti a scalare ancora il ranking Atp ma, al momento, c'è una sola possibilità: il secondo posto diventerebbe realtà se Jannik vincesse il titolo a Miami e Alcaraz fermasse la sua corsa proprio ai quarti di finale contro Dimitrov. Carlos è quindi chiamato a difendere la sua seconda piazza nella classifica vincendo contro il bulgaro: un'eventualità che gli consentirebbe di blindare il secondo posto, alle spalle di Djokovic, anche in caso di successo finale di Sinner in Florida.