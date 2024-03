Sinner, il montepremi di Miami è da urlo: può vincere una cifra pazzesca

MIAMI (Stati Uniti d'America) - Jannik Sinner è uno dei favoriti dell'Atp Masters 1000 di Miami. Il torneo che si gioca negli Stati Uniti d'America ha un prize money totale per l'evento maschile che si assesta a quota 8 milioni e 262mila 126 euro. La cifra è identica per il tabellone femminile. Il tennista azzurro, se arriverà in fondo e alzerà il trofeo, si porterà a casa un assegno di 1 milione e 16mila 293euro, oltre ad altri 1000 punti da aggiungere alla sua classifica.