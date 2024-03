Sinner in semifinale a Miami: data, orario e dove vederla in tv

MIAMI (USA) - Jannik Sinner non si ferma e approda in semifinale del Masters 1000 di Miami . Il campione azzurro ha sconfitto ai quarti il ceco Machac in due set (6-4, 6-2) ed ora punta alla finale. Nel prossimo turno, il tennista altoatesino, affronterà il vincente della sfida tra Jarry e Medvedev .

Sinner, data e orario della semifinale

La partita tra Jannik Sinner e uno tra Jarry e Medvedev, valida per la finale del Masters 1000 di Miami, è in programma venerdì 29 marzo con orario ancora da stabilire.

Sinner, dove vedere la semifinale in tv e in streaming

La semifinale che vedrà protagonista Jannik Sinner, come tutte quelle del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming su NOW e SkyGo. La diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.