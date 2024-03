Miami, Alcaraz è fuori: vince Dimitrov 6-2 6-4

MIAMI (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz fuori dall’Atp di Miami. Lo spagnolo cade in due set contro Dimitrov per 6-2 6-4. Partita praticamente perfetta per il bulgaro numero 12 del ranking, che schiaccia uno dei favoriti del torneo, colpo sul colpo, fino al trionfo che lo porta in semifinale. Carlos solo nella metà del secondo set ha provato a ribaltare la situazione, ma senza successo. Ora l’ultimo sforzo contro Zverev prima di arrivare in finale.