Sinner centra un altro record a Miami: per Jannik un posto tra le leggende

MIAMI (USA) - Un 2024 fin qui da sogno per Jannik Sinner, qualificatosi per le semifinali del Masters 1000 di Miami (grazie al successo su Tomas Machac) dopo aver vinto Australian Open e Atp 500 di Rotterdam ed essersi arreso solamente a Carlos Alcaraz in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells (fin qui l'unica sconfitta di questo inizio anno).