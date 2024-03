Sconfitta Alcaraz, Sinner gode e può diventare numero 2: cambia tutto in classifica! Gli scenari possibili

MIAMI (STATI UNITI) - Jannik Sinner può davvero diventare il numero 2 al mondo. Con l’eliminazione di Alcaraz il tennista azzurro vede il secondo posto. Strada non in discesa, ovvio, perché prima c’è Medvedev in semifinale. Poi l’eventuale finale. Se dovesse vincere l’Atp di Miami, Jannik ora numero 3 al mondo, sorpasserebbe lo spagnolo. Deve dunque vincere in Florida per assicurarsi la posizione numero 2. Tutto è nelle sue mani.