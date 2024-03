Sinner domina, Medvedev impazzisce: il durissimo sfogo contro il suo allenatore a Miami

MIAMI - Avvio shock di Medvedev in semifinale contro Sinner a Miami. Vuoi lo strapotere di Jannik, vuoi il break subìto a inizio primo set, di fatto però il russo ha iniziato male e proseguito peggio, sbagliando tutto quello che si può sbagliare, sia da fondo campo sia in avanzamento e con la volée. Il primo set è volato via: 6-1 per Sinner. Il secondo male ancora, con Medvedev che ha incassato il break e ha perso le staffe con il suo allenatore.