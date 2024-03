Sinner-Medvedev diretta semifinale Atp Miami: segui il match LIVE

MIAMI (Stati Uniti) - Un confronto ostico con vista sulla finale. La semifinale del Master 1000 di Miami tra l’italiano Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev a livello tecnico sembra l’atto conclusivo del torneo statunitense: l’incontro mette di fronte il testa di serie numero due e il testa di serie numero tre del torneo, con Alcaraz già fuori dai giochi dopo l’eliminazione per mano del bulgaro Grigor Dimitrov.

17:20

Sinner, assalto al secondo posto del ranking Atp

L’eliminazione di Carlos Alcaraz per mano del bulgaro Grigor Dimitrov offre a Jannik Sinner la possibilità di sorpasso ai danni del tennista spagnolo nella classifica mondiale. L’eventuale vittoria del torneo da parte del tennista italiano certificherebbe anche la conquista del secondo posto nel ranking Atp.

17:05

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

La semifinale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2024 di tennis tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev verrà trasmessa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. La partita si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.

16:50

Sinner-Medvedev, l’orario della semifinale

La semifinale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2024 di tennis tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è prevista non prima delle ore 20.00 (orario italiano).

16:35

Sinner, quattro successi consecutivi con Medvedev

Nei dieci precedenti tra i due atleti, il tennista russo ha vinto i primi sei confronti diretti mentre l’italiano ha vinto le ultime quattro sfide: nel 2023 Sinner ha battuto Medvedev nelle finali dei tornei di Pechino e Vienna, e successivamente nella semifinale delle ATP Finals di Torino. L’unico confronto diretto del 2024 risale allo scorso gennaio quando l’altoatesino ha vinto la finale degli Australian Open imponendosi in rimonta.

16:25

Miami, il percorso di Medvedev

Il russo Daniil Medvedev è arrivato alla semifinale dell’Atp Master 1000 di Miami battendo all’esordio l’ungherese Fucsovics, nel secondo turno ha eliminato il britannico Norrie, agli ottavi di finale ha estromesso il tedesco Koepfer e ai quarti di finale ha sconfitto il cileno Jarry.

16:15

Miami, il percorso di Sinner

Jannik Sinner è arrivato alla semifinale dell’Atp Master 1000 di Miami battendo all’esordio il connazionale Andrea Vavassori in due set, nel secondo turno ha eliminato l’olandese Tallon Griekspoor, agli ottavi di finale ha estromesso l'australiano Christopher O’Connell e ai quarti di finale ha sconfitto il ceco Tomas Machac

16:00

I precedenti tra Sinner e Medvedev

La semifinale del Masters di Miami sarà l'11° confronto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev: il bilancio sorride al russo che ha vinto sei delle dieci sfide precedenti. Medvedev non batte Sinner dalla finale dello scorso anno nell’ATP Master 1000 di Miami 2023.

Miami, Usa