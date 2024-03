Sinner, invasione di campo durante il match contro Medvedev: un uccello disturba la battuta

MIAMI - Non c'è solo Serena Williams a godersi la semifinale a Miami tra Sinner e Medvedev, anche un uccello, forse un piccolo falco, si è appostato sugli spalti e ha osservato la sfida. Poi ha ripreso il volo, ma non è andato via: è rimasto in zona, sorvolando il campo, di fatto invadendolo, come se continuasse ad osservare il dominio di Jannik sul russo. A un certo punto, durante il servizio, ha deciso di liberarsi di nuovo in volo disturbando la battuta di Sinner: è passato davvero vicino! Per fortuna senza compromettere la concentrazione del numero 3 al mondo, che è andato dritto verso il trionfo.