Sinner, c'è anche Serena Williams a vedere la sfida con Medvedev!

MIAMI - Sono bastati 33 minuti a Sinner per dominare nel primo set Medvedev e superarlo agevolmente 6-1. Grande approccio e pochissimi errori, così Jannik ha esaltato il pubblico di Miami nella sfida che vale un posto in finale. Dagli spalti la risposta dei tifosi non è mancata: applausi e grande incitamento per l'azzurro sotto gli occhi anche di Serena Williams.