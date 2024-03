Dimitrov-Zverev, diretta semifinale Atp Miami: chi vince sfida Sinner LIVE

Ci siamo: nella notte italiana, tardo pomeriggio a Miami, si sfidano Grigor Dimitrov e Alexander Zverev : chi di loro avrà la meglio in semifinale affronterà Jannik Sinner nella finale in programma domenica. Di seguito la cronaca in tempo reale.

00:08

Serena Williams in tribuna, ci sarà anche per questa semifinale?

Serena Williams era in tribuna per la semifinale di Sinner, ci sarà anche per questa seconda semifinale? L'attesa è alta

00:02

A Miami cielo sereno e sole, i protagonisti entrano in campo

A MIami, dopo la pioggia dei giorni scorsi, oggi cielo sereno: i protagonisti stanno entrando in campo

00:00

Tutto pronto all'Hard Rock Café Stadium

Tutto pronto all'?Hard Rock Café Stadium per la semifinale tra Dimitrov, il grande outsider dopo la vittoria contro Alcaraz, e Zverev: chi vince affronterà Sinner in finale.

23:48

La classifica Atp Live in tempo reale

Nell'attesa della seconda semifinale di Miami QUI la classifica Atp aggiornata live

23:45

I social vorrebbero una finale Sinner-Dimitrov

Sui social in molti vorrebbero una finale tra Sinner e Dimitrov: "Per il tennis che stanno esprimendo sarebbe come una finale Slam", si legge da più parti

23:43

Zverev, che parole su Sinner

Nel frattempo da Miami arrivano parole di enorme stima di Zverev per Sinner: "Se continua così, non solo sarà il numero 1 del mondo, ma lo sarà per i prossimi dieci anni. Ma sta a lui e anche a me, a Carlos, a Daniil e a Novak impedirglielo”, ha dichiarato il tedesco.

23:30

Dimitrov contro Zverev, tra mezzora in campo

Tra mezzora a Miami in campo Grigor Dimitrov e Alexander Zverev. I due si affrontano per nona volta in carriera, la settima sul cemento.

Miami, Stati Uniti