Melissa Satta tennis a Montecarlo, ma nessun gossip: Berrettini è a Marrakech

Qualcuno, vedendola giocare a tennis a Montecarlo con il figlio Maddox, ha pensato che Melissa Satta potesse aver avuto un ritorno di fiamma con Matteo Berrettini. Niente di tutto questo, la loro storia è finita, anche perché il tennista è a Marrakech, impegnato in un torneo. Ieri è stato sorteggiato il tabellone dell’Atp 250 in programma da oggi al 7 aprile. Berrettini - che sfrutterà il ranking protetto - farà il suo ritorno su terra debuttando contro Alexander Shevchenko, russo naturalizzato kazako. Il tennista romano va a caccia di ulteriori conferme e buone sensazioni dopo Phoenix (ha perso in finale) e Miami (battuto da Murray). Lorenzo Sonego (dopo aver ufficializzato il divorzio dallo storico coach Gipo Arbino) partirà invece dal secondo turno e giocherà con Moutet o Nagal. Flavio Cobolli se la vedrà contro Shelbayh, nei quarti avrà una possibile sfida contro Djere.