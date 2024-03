Dimitrov, oltre il tennis c'è di più: quante ex famose per l'avversario di Sinner

Grigor Dimitrov, oltre il tennis c'è di più. Ma molto di più. Il giocatore bulgaro, che stasera affronterà Sinner in finale a Miami, è noto non solo per il suo tennis tecnico e fantasioso (quando è in giornata può sorprendere chiunque) ma anche per le sue conquiste fuori dal campo. Considerato uno dei tennisti più affascinanti del circuito, Dimitrov, 33 anni da compiere il prossimo 16 maggio, ha un curriculum di tutto rispetto, Ha detto, spesso, che "è facile perdersi nella bellezza" e secondo qualcuno questo potrebbe averlo penalizzato in campo. Da ragazzo veniva considerato "il nuovo Federer", poi negli anni non sempre ha mantenuto le premesse. E le promesse.