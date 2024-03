Sinner in finale Atp Miami: orario, avversario e data

MIAMI - Sinner ha spazzato via un Medvedev irriconoscibile e ha conquistato la finale del Masters 1000 di Miami, dove può laurearsi campione per la prima volta in carriera. Tra l'altro, qualora ci riuscisse, diventerebbe anche numero 2 del ranking mondiale, vista l'eliminazione di Alcaraz ai quarti. Manca l'ultimo ostacolo da superare ora per Jannik.