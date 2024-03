Sinner, colpo clamoroso a Miami. Dimitrov incredulo: “Non è possibile”

MIAMI (Stati Uniti) - La classe di Jannik Sinner è sempre più debordante e sorprendente per i suoi avversari. Nella finale del Masters 1000 di Miami contro Dimitrov, il tennista altoatesino ha vinto 6-3 il primo set, chiudendo la frazione con un colpo che ha frustrato il tennista bulgaro, numero 12 del mondo. Lungolinea di rovescio pazzesco su un dritto a colpo sicuro di Dimitrov. L'avversario di Sinner era certo di portare a casa il punto e invece l’azzurro si è inventato un autentico prodigio, che è valso il primo set nella finale di Miami. La reazione sconfortata di Dimitrov è stata perfettamente riassunta nel suo sguardo incredulo, come a dire "non è possibile". Sinner ha poi vinto 6-1 il secondo set, aggiudicandosi il titolo nel Masters 1000 di Miami.